Дело о госизмене: арест генералу Шайтанову продлили до августа

10.06.2020 18:43

Укринформ

Срок содержания под стражей генерал-майора Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене, продлен до 8 августа.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Шевченковский районный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей генерал-майору Валерию Шайтанову до 8 августа", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, контрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении террористических актов.

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По данным спецслужбы, собрана исчерпывающая доказательная база сотрудничества Шайтанова с российскими спецслужбами. В частности, были задокументированы факты сбора и передачи им данных об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС, о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере безопасности и обороны, руководителей Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУкраины, украинских разведывательных органов, а также попытки вербовки старших офицеров для работы в ФСБ.

Также установлено, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

По материалам: ukrinform.ru