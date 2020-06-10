Есть надежда, что будут пропускать – жители ОРДЛО в социальных сетях рассказали о ситуации на КПВВ «ДНР»

Жители оккупированного Донецка и Донецкой области в социальных сетях рассказали о ситуации на КПВВ, которые контролируют НВФ. Жители ОРДЛО пишут, что, несмотря на то, что Украина сегодня, 10 июня частично возобновила пропуск через линию соприкосновения, боевики «ДНР» со своей стороны никого не пропускают.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Очевидцы сообщают, что, несмотря на то, что Украина восстановила работу пунктов пропуска боевики «Л/ДНР» со своей стороны не спешат пропускать людей. По словам жителей ОРДЛО, представители НВФ говорят, что КПВВ «ДНР» будут закрыты до конца июня.

Вот, что об этом пишут жители оккупированной Донецкой области:

«Военные говорят, что приказ, и КПВВ будут закрыты до конца месяца». «Если первых в очереди не разворачивают, то значит есть надежда, что будут пропускать». «Вернулся с Каргила. Там простоял с 5 утра. Потом приехали «ГАИ ДНР», и сказали, чтобы все уезжали, грозились впаять штрафы за украинские номера на автомобилях. По их словам, раньше 25 ничего не откроют». «Стою на блокпосту в Курахово. Приехал какой-то представитель из Донецка и сказал, что пропускать никого не будут, потому, что нет приказа». «Я позвонила на горячую линию, мне сказали, что границы будут закрыты, а решать этот вопрос будут на Минском формате».

То, что «власти ДНР» не планируют сейчас открывать со своей стороны КПВВ на Донбассе, подтвердил один из «депутатов народного совета ДНР» Владислав Бриг. По его словам, об официальном открытии «границы» «власти республики» сообщат позже.

Ранее мы сообщали, что Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает границы с Украиной.