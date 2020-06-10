Это попытка самоубийства? — София Федина высмеяла желание Зеленского заболеть коронавирусом

Накануне президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что намерено хотел заболеть коронавирусом.

Об этом пишет «НБН«.

В ответ на это, нардеп София Федина, которую подозревают в угрозах Владимиру Зеленскому, высмеяла желание президента у себя в Twitter:

«Президент Зеленский сказал, что не прочь заразиться коронавирусом. Не секрет, что COVID-19 является смертельным для многих людей.

Такое заявление Зеленского надо расценивать как попытку самоубийства или угрозы самому себе?».