Это попытка самоубийства? — София Федина высмеяла желание Зеленского заболеть коронавирусом

Общество
Христина Качоровська0
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Накануне президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что намерено хотел заболеть коронавирусом.

София Федина
София Федина. Фото — glavcom.ua

Об этом пишет «НБН«.

В ответ на это, нардеп София Федина, которую подозревают в угрозах Владимиру Зеленскому, высмеяла желание президента у себя в Twitter:

«Президент Зеленский сказал, что не прочь заразиться коронавирусом. Не секрет, что COVID-19 является смертельным для многих людей.

Такое заявление Зеленского надо расценивать как попытку самоубийства или угрозы самому себе?».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленского оштрафовали за нарушение карантина.


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