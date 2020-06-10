Это попытка самоубийства? — София Федина высмеяла желание Зеленского заболеть коронавирусом
Накануне президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что намерено хотел заболеть коронавирусом.
Об этом пишет «НБН«.
В ответ на это, нардеп София Федина, которую подозревают в угрозах Владимиру Зеленскому, высмеяла желание президента у себя в Twitter:
«Президент Зеленский сказал, что не прочь заразиться коронавирусом. Не секрет, что COVID-19 является смертельным для многих людей.
Такое заявление Зеленского надо расценивать как попытку самоубийства или угрозы самому себе?».
Зеленський заявив, що хотів би захворіти на коронавірус.
Коронавірус для багатьох людей- смертельний.
То чи не варто розцінювати це як спробу самогубства чи погрози самому собі?😁😁😁
— Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) June 9, 2020
Напомним, ранее мы писали, что Зеленского оштрафовали за нарушение карантина.