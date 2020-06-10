Как продлить «личный» карантин, или Советы мнительным

Аналитика

10.06.2020 17:57

Укринформ

Пусть кто-то махнул рукой на противоэпидемические меры. Пусть собираются компаниями, ходят в рестораны и на шопинг… А можно и без этого обойтись!

Количество выявленных случаев коронавируса в мире пересекло отметку в 7 миллионов, а в Украине приближается к 30 тысячам. Более того — ежедневная заболеваемость не снижается, а наоборот, перевалила за 500. И при этом нас чуть ли не каждую неделю «радуют» ослаблением карантина… Понимаем, что для многих это действительно радость без всяких кавычек. Это право этих людей. Понимаем, бизнес, особенно связанный с обслуживанием — он в беспрецедентном кризисе. Но давайте без общих мест. Каждый имеет право на безопасность, как сам ее понимает.

За эти месяцы большинство украинцев прошли стадии примирения с неизбежным: от отрицания, гнева — к принятию ситуации, которую не можешь изменить. А особенно после того, как вирусологи стали склоняться к мысли, что Covid-19 теперь останется с нами навсегда, как сезонный грипп. Но после ослабления карантина общество разделилось — одни махнули рукой и вернулись к привычной жизни, будто и нет эпидемии, другие, "мнительные", продолжают тщательно соблюдать правила, боясь лишний раз подвергать опасности себя или своих близких. И таких людей тоже можно и нужно понять. Тем более, что и мы немного принадлежим к ним.

Укринформ пообщался со специалистом по инфекционной безопасности. Добавим, что чувствовать тревогу сейчас — это вполне нормально. И придерживаться определенных правил — совсем не стыдно и вполне реально.

Знаешь и выполняешь пять правил инфекционной безопасности — не заболеешь

После трех месяцев, как коронавирус обнаружили в Украине, к сожалению, говорить об угасании эпидемии не приходится. За 10 июня выявлено 525 случаев — один из самых высоких показателей. А карантин, тем временем, все смягчается и смягчается… Ну, устали наши люди от сидения дома, ношения масок и страха от мыслей — на что жить дальше. Поэтому оглянувшись вокруг, понимаем — многие восприняли смягчения карантинных мер как их полную отмену. Врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин говорит, что людям свойственно привыкать ко всему, в том числе к пандемии, поэтому они пренебрегают четырьмя основными правилами инфекционного контроля. Если их соблюдать — вероятность подцепить вирус крайне низкая.



Андрей Александрин / Фото: 5 канал

Первое. Социальное или физическое дистанцирование, особенно в местах массового скопления людей. "Прогуливаясь на выходных в центре города, я увидел, что открылось много ресторанов. Посетителей пускают внутрь, где уже и так много людей собралось. Но нельзя допускать, чтобы люди находились в замкнутом пространстве без дистанции. Я бы акцентировал внимание на соблюдении дистанции в два метра, а не полтора. CDC рекомендует дистанцию ​​в 6 футов, то есть 183 см, что особенно важно в закрытых помещениях", — отмечает Александрин.

Второе правило — ношение масок людьми с признаками заболевания. "Здесь важно, чтобы люди честно надевали маски, как только замечают у себя температуру, кашель, а не так, как мы это наблюдаем сейчас, когда маски носят на шее, на подбородке. Должно быть правило: в общественных местах люди с симптомами заболевания не могут появляться без маски. Это дисциплинирует других людей, которые при виде человека в маске не будут близко к нему подходить. Сюда стоит добавить гигиену рук. Подчеркну — не злоупотребляйте антисептиками, чтобы не повреждать кожу, а чаще мойте руки с мылом. Есть четыре показания, когда надо мыть руки с мылом: после того, как приходим с улицы в помещение, после туалета, перед едой и по мере загрязнения. Только когда нет возможности помыть руки, надо пользоваться антисептиком", — объясняет инфекционист.

Третье — проветривание помещений. "С наступлением жары мы включаем кондиционер. Но во время его работы окно обязательно должно быть открыто на проветривание, так как кондиционер работает по принципу рециркулятора. Более того — он забирает влагу из помещения, и воздух становится сухим, что способствует распространению инфекции. Поэтому обязательно нужно следить за влажностью воздуха. Оптимальная влажность — 60%, особенно это важно, если в доме есть дети. Поэтому увлажнители воздуха — крайне необходимая вещь", — говорит Андрей Александрин. Он также отмечает: государству наконец нужно решить проблему с вентиляцией в общественном транспорте, так как коронавирус пришел к нам навсегда, а осенью к нему присоединятся еще и грипп и другие вирусы.

Четвертое правило — минимизация контактов с больными людьми. "Компании часто создают оупен-спейсы, и одновременно с этим стало нормой, когда больной человек приходит на работу, мол, сейчас закончу этот документ — и все. А в результате — распространяет инфекцию. По моему мнению, наше общество должно выборочно, конечно, но перестать быть толерантным к коллегам, друзьям, родственникам. Если человек заболел — он ​​должен соблюдать самоизоляцию до полного выздоровления. Но эти правила нельзя навязать коллективам, семьям, их надо создать внутри. Если, например, заболел один из членов семьи, то он тоже должен изолироваться — хотя бы не ходить в комнату, где собирается вся семья", — говорит Андрей Александрин.



Чем больше времени на природе — тем лучше… Но…

Пятое. Меньше целуйтесь! В прямом смысле этого слова. Специалист говорит, что не противник того, чтобы люди собирались на природе "на шашлыки". Чем больше времени мы будем проводить на свежем воздухе, тем лучше для нашего здоровья. Но при этом не надо обмениваться посудой, обниматься или же целоваться. Даже на свежем воздухе не нужно забывать о правилах безопасности.

Можно ли заразиться в ресторанах, церквях или через одежду?

С ослаблением карантина общественные заведения поспешили восстановить свою работу — одни из них добросовестно соблюдают правила эпидемической безопасности, другие — либо игнорируют их, или считают, что соблюдаются. Поэтому многие настороженные люди пока отказываются от того, чтобы ходить в рестораны, например, или на шопинг, если в нем нет острой необходимости. О том, не излишни ли эти и другие предостерожности, мы также спросили господина Александрина.

О работе ресторанов. "Как специалист по инфекционному контролю, я не против того, чтобы рестораны работали. Но они должны придерживаться всех норм. На Почтовой площади в Киеве, например, работает ресторан "Компот". Зайдя внутрь, я увидел, что столы стоят очень близко друг к другу, людей — полно. Правила должны выполняться всеми одинаково, но в реальности мы видим, что учреждения их выполняют на свое усмотрение", — говорит эпидемиолог. Однако он добавляет, что государство навязывало порой неэффективные меры профилактики инфекции, например, ношение резиновых перчаток: "сотрудников общепита обязали носить перчатки, но в этих же перчатках они берут деньги у посетителей, касаются других поверхностей и т.п. То есть это больший риск, чем регулярное мытье рук или обработка их антисептиком. Специально дезинфицировать посуду в ресторане не нужно, достаточно термической обработки кипятком, чтобы убить вирус".

О гаджетах. "Мы должны регулярно следить за чистотой своих гаджетов, так как на них могут накапливаться вирусы и бактерии. Лично я всегда обрабатывал телефон антисептиком еще до появления Covid-19. Пользоваться же смартфоном, положив его в прозрачный пакет, не нужно, поскольку это помешает нормальной вентиляции, а от антисептика прибора ничего не произойдет — это я уже проверил на себе много лет", — комментирует специалист.

О стирке одежды и мытье обуви. "На уличном асфальте коронавирус никого не ждет — он скорее всего умрет. Поэтому наша организация выступает против ношения бахил при входе в больницы — они не выполняют никакой функции, потому что занести патоген в больницу с улицы на подошвах невозможно. Так же, как и к себе домой. Поэтому не надо сходить с ума и каждый раз мыть обувь или стирать одежду. Достаточно просто переобуться в домашние тапочки, помыть руки с мылом, снять всю одежду и желательно принять душ. Патогены, хотя и могут сохраняться на поверхности одежды, но они не представляют собой эпидемиологической опасности. Лучше потратить усилия на то, чтобы научиться меньше касаться своего лица руками".

О безопасности в ТРЦ. "Достаточно того, чтобы сотрудники магазинов, видя людей с признаками заболевания — с кашлем, насморком и т.д., просили их не заходить в магазин, а обращаться к своему семейному врачу".



Бог бережет того, кто сам себя бережет

Об опасности в церквах. “Для меня как для эпидемиолога обряды во время службы, такие как причащение из одной ложки или целование икон — это вообще что-то из средневековья. А особенно опасно, когда открываются церкви при больницах. Еще хуже, если это делают на территории тубдиспансера или инфекционной больницы, куда ходят не только больные, но и жители района. Это безответственность, с которой надо бороться. Но государству надо не запрещать, а общаться со священнослужителями, духовными наставниками, разъяснять все риски. Нормы и законы, которые принимает государство, распространяются на всех, так почему их соблюдают магазины и не соблюдают некоторые церкви? " — говорит Андрей Александрин.

Итак. Пять советов для мнительных:

Я не отменяю для себя масочный режим. Прежде всего, в общественных местах и ​​в транспорте.

По возможности, я не буду пользоваться общественным транспортом, где возможно — пройдусь пешком. Я попробую договориться на работе или о продолжении работы в онлайновом режиме, или попрошу для себя изменения рабочего графика, чтобы не лезть в метро и в маршрутку в часы пик.

Я обойдусь без закрытых помещений ресторанов и кафе. Пусть у кого-то нетерпение — у меня его нет — здоровье и безопасность семьи важнее. С другом (одним, максимум, двумя — посижу на открытой площадке или на природе).

Так же я обойдусь пока без «шашлыков» и вообще — без больших компаний. Ну, не стоит оно риска! Друзья, если они настоящие, меня поймут. Перетерпим.

Личная гигиена — это не кампания. Я продолжаю мыть руки, слежу за тем, чтобы не трогать лицо, никому не позволяю нарушать и сам никогда не нарушаю социальную дистанцию.

Всем здоровья, безопасности, спокойствия и хорошего настроения. А когда пандемия кончится — отметим это вместе!

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru