Коллектив "Антонова" обратился к власти за ситуацию на предприятии

10.06.2020 10:35

Укринформ

Коллектив ГП "Антонов" утвердил обращение к руководителям государства — Президенту, Председателю Верховной Рады, Премьер-министру, а также секретарю СНБО с требованием вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятии.

Текст резолюции, которая была утверждена на общем собрании 9 июня, передан Укринформу.

"Мы требуем довести до конца предложенное Вами предложение о создании должности вице-премьера и министерства, которое будет координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса в Украине. Безотлагательно вывести ГП Антонов" из-под управления ГК"Укроборонпром" и отменить действие Постановления КМУ от 31 марта 2015 года о включении ГП "Антонов" в состав концерна. Принять и на государственном уровне утвердить программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, которую неоднократно предлагал ГП "Антонов" вместе с научными учреждениями и ведущими предприятиями авиастроения ", — говорится в обращении.

Также, коллектив требует оставить руководителем предприятия в должности президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Александр Донец на эту должность был утвержден по настоянию трудового коллектива ГП "Антонов". Донец — ветеран ГП" Антонов ", специалист авиастроительной отрасли с большим стажем на руководящих должностях на предприятии, пользуется авторитетом, доверием и поддержкой коллектива ГП "Антонов". Мы просим Вас прислушаться к требованиям коллектива и инициировать конструктивные шаги ради спасения авиастроительной отрасли Украины от тотального развала", — говорится в резолюции.

Коллектив предприятия заявляет, что с момента вхождения ГП "Антонов" в состав Концерна "Укроборонпром", предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность. В то же время, за пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от руководящей структуры никакой поддержки.

"Должны констатировать, что ГК"Укроборонпром" принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия. Среди таких методов — попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. Мы неоднократно обращались в государственные органы и предостерегали их от деструктурних действий в угоду западным инвесторам. Примеров такой трансформации только в Киеве — множество: заводы "Красный экскаватор", станкостроительный, "Электронмаш", "Большевик" и многие другие ", — говорится в резолюции.

Отмечается, что для формального обоснования таких действий есть бесконечные проверки, которые являются безосновательными, ведь "Антонов" постоянно предоставляет Концерну подробные отчеты о своей деятельности.

"Последняя такая проверка осуществлялась комиссией из непрофильных специалистов с многочисленными нарушениями Порядка служебных проверок и мер контроля в сфере управления ГК"Укроборонпром". Результаты работы указанной комиссии являются недостоверными, а в большинстве вопросов — откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности Предприятия" , — говорится в резолюции.

Также, коллектив ГП "Антонов" просит обратить внимание на причины торможения процесса утверждения финплана предприятия.

"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП«АНТОНОВ» за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа , но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу ", — подчеркивается в резолюции.

Как сообщалось, ранее на предприятии заявили, что вопреки запрету, установленному на законодательном уровне на проведение проверок во время карантина, на ГП "Антонов" за этот период были направлены две комиссии с проверками от Укроборонпрома. Утверждалось, что к проверкам стратегического режимного предприятия "Укроборонпром" привлек иностранные компании, которые тесно связаны с конкурентами.

Через несколько дней после этого, 9 июня, гендиректор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс своим приказом уволил президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца. Временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен вице-президент по проектированию ГП "Антонов" Александр Лось.

Со своей стороны, в Укроборонпроме заверили, что Донец уволен согласно Кодексу законов о труде, а о приватизации или сокращении мощностей предприятия речь не идет. Там также подчеркнули, что к проверке ГП "Антонов" ни одного иностранного специалиста привлечено не было, и утечки секретной информации не произошло.

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Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению Премьер-министра по данным СБУ, приведенным в письме от 16 апреля, по информации о "причинении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов".

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По информации Укроборонпрома, по результатам проверки были выявлены многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, что могли привести к значительным убыткам государству и причинить существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

По материалам: ukrinform.ru