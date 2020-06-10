Переговоры об автокефалии для Украинской церкви вели в Стамбуле еще 100 лет назад — генконсул

10.06.2020 17:56

Укринформ

Столетие назад дипломат и общественный деятель Владимир Мурский, работая в Стамбуле, активно общался со Вселенским патриархатом, работал над тем, чтобы Украина получила свою Поместную церковь.

Украинское государство в то время стояло перед вызовами, аналогичными сегодняшним, рассказал в интервью Укринформу Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«История повторяется … Ровно сто лет назад дипломат и общественный деятель Владимир Мурский, работая в Стамбуле, делал фактически то же, что делали и делаем мы. Он активно общался со Вселенским патриархатом, работал над тем, чтобы Украина получила собственную Поместную церковь», — подчеркнул Гаман.

Генконсул Украины в Стамбуле в свое время принимал активное участие в процессе получения Томоса ПЦУ.

«Мне лично было очень приятно стать свидетелем и участником процесса завершения дела, которое наши предшественники начали век назад. Мы благодарны Вселенскому патриархату и лично Патриарху Варфоломею за поддержку и реализацию этой идеи», — добавил дипломат.

Из работ Мурского, известно, что 100 лет назад перед Украиной стояли аналогичные сегодняшним вызовы.

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«Представьте, сто лет назад Украина стояла перед аналогичными вызовами, и сегодня — борьба за независимость государства и Украинской церкви в условиях давления и вооруженной агрессии России», — подчеркнул Гаман.

Он сообщил, что сейчас идет работа над переводом трудов Мурского, изданных на турецком языке в конце 20-х годов прошлого века.

По материалам: ukrinform.ru