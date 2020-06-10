СБУ уличила гендиректора завода Укроборонпрома в разглашении гостайны

10.06.2020 11:28

Укринформ

Контрразведчики СБУ разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром», привлекавшего к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Об этом сообщает СБУ .

"Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал давать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил", говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru