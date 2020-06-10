Украинцам сообщили об изменении правил въезда в Словакию

10.06.2020 12:14

Укринформ

С 8:00 утра 10 июня меняется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Согласно информации, предоставленной Пограничной полицией Словацкой Республики, с 08:00 (по киевскому времени) 10.06.2020 года изменяется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь на территорию Словацкой Республики разрешают пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению «Smart karanténa» («Умный карантин»).

В то же время такие лица должны соблюдать изоляции в домашней среде и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на COVID-19.

Кроме того, транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:

— транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов со времени въезда, учитывая необходимую дозаправку горючим;

— транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в котором они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов со времени въезда, учитывая необходимую дозаправку горючим.

Как напоминают в ГПСУ, в настоящее время на границе со Словакией функционируют пункты пропуска «Ужгород — Вишне Немецке" (для автомобильного сообщения); «Малый Березный — Убля» (для автомобильного и пешеходного сообщения); «Малые Селменцы — Велке Слеменце» (для пешеходного сообщения).

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Как сообщалось, премьер-министр Игорь Матович заявил, что по состоянию на 10 июня перечень стран, куда граждане Словакии могут свободно ездить, будет расширен до 16 стран, среди которых Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Словения, Хорватия, Болгария, Греция, Кипр, Мальта, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Ранее Словакия открыла границу с Чехией, Австрией и Венгрией.

Чрезвычайное положение в Словакии, введенное вследствие коронавируса, продлится до 15 июня.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 10 июня в мире в целом зарегистрированы 7336033 случая коронавируса, из них 414 009 летальных. Выздоровели 3617967 пациентов.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru