Украинцев, приехавших на лечение в Турцию, отправили на карантин — генконсул

10.06.2020 13:39

Укринформ

Граждане Украины, которые 5 июня прибыли в Турцию на лечение, прошли тестирование на коронавирус и 7 дней будут находиться в изоляции.

Об этом в интервью Укринформу сказал Генеральный консул Украины Александр Гаман.

«Сразу после прилета у всех — и пациентов, и сопровождения — взяли материал для проведения теста на коронавирус. Частично пациенты прилетали уже с тестами ПЦР из Украины. Но все равно здесь делали повторно, на бесплатной основе. После этого всех прибывших разместили на 7-дневную обсервацию в клиники или гостиницы, с которыми у клиник есть договоренность. Это однозначное требование турецкой стороны», — сообщил Гаман.

По его словам, срок обсервации уменьшили — первоначально предполагалось 14 дней, теперь 7 дней.

Всего в Стамбул прилетел 81 человек, из них примерно половина — пациенты, остальные — сопровождающие лица.

«Планировалось немного больше, но, к сожалению, некоторые граждане, собиравшиеся на лечение, в последний момент отказались по рекомендации украинских врачей из-за ухудшения состояния здоровья», — рассказал дипломат.

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По результатам тестов среди украинцев инфицированных COVID-19 нет.

Как сообщалось, Турция с 20 мая разрешила гражданам ряда стран, среди которых — Украина, приезжать на лечение при регистрации в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдении всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса.

Этот рейс изначально предназначался только для возвращения украинцев. Но многие наши граждане на начало мая уже находились на завершающей стадии получения разрешений на въезд в Турцию на лечение и поэтому мы обратились к авиакомпании SkyUp и получили положительный отзыв. Более того, авиакомпания предоставила билеты гражданам, ехавшим на лечение, на бесплатной основе, а лицам сопровождения со скидкой.

По материалам: ukrinform.ru