Зеленскому выписали штраф за нарушения карантина в Хмельницком

Как известно, пребывая с рабочим визитом в Хмельницкой области, президент и его соратники нарушили карантин — они выпили кофе внутри ресторана, который на тот момент не мог работать из-за карантина. Также, Зеленский и ко были без маски в помещении и сидели впятером за одним столиком, что также категорически запрещено в карантин.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Уже во время своего визита в Чернигов, Владимир Зеленский рассказал, что за это нарушение ему выписали штраф.

Во время пребывания в Областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, президент был в маске… но когда начал общаться со СМИ, спросил разрешения снять её:

«Я могу снять маску? Просто так лучше будет мня слышно… А то получиться, как в Хмельницке — выпишут штраф. Да и, в принципе, правильно сделали».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина.