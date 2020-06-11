Из Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили почти 50% средств — Шмыгаль

11.06.2020 16:15

Укринформ

Из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 уже потратили около 30 млрд грн или почти 50% средств.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 11 июня, посвященной ста дням правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Порядка 50% средств (из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 – ред.)использовано. Из 65 млрд грн порядка 30 млрд потрачено. Еще около 35 млрд остается для распределения", — сказал Шмыгаль.

По его словам, средства выделялись на обеспечение пенсионных выплат, на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты, на выплату заработных плат как медикам, так и пограничникам, полиции, сотрудникам других служб, которые получают дополнительные выплаты.

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Как сообщал Укринформ, 13 мая во время часа вопросов к правительству Денис Шмигаль сообщил, что 20 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом ушло на пенсионную реформу, 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, 1,6 млрд грн – на помощь семьям ФЛП с детьми, на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц, 3,1 млрд грн было выделено Министерству здравоохранения на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

По материалам: ukrinform.ru