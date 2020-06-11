“Карантинные” выплаты и пенсии: Шмыгаль рассказал о новых социальных программах

11.06.2020 16:40

Укринформ

Министерство социальной политики Украины разработало программу по улучшению обеспечения социально незащищенных слоев населения.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев разработаны министерством (Министерством социальной политики — ред.), будут представлены министром. Мы уже много сделали пошагово с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине. Будем презентовать и будем вводить ее так довольно мягко для украинцев. Но это будет довольно весомая реформа, которая даст нам всем возможность фактически управлять своим пенсионным обеспечением в будущем. То есть мы эти вещи уже прописали концептуально. И министерство уже работает над конкретными законодательными инициативами для того, чтобы перейти к этому в мягкий способ, но очень понятный и очень приемлемый для общества", — сказал Шмыгаль.

В то же время он добавил, что на сегодня есть программа Министерства социальной политики относительно продолжения социальных мер правительства, в том числе для социально незащищенных слоев населения.

Шмыгаль отметил, что социальные программы — это один из приоритетов правительства и в частности, Министерства социальной политики.

"Мы действительно поддержали те слои населения, которые больше всего пострадали в первую волну карантинных мероприятий… Мы просто увеличили, проиндексировали пенсии, дали дополнительные выплаты для того, чтобы простимулировать, во-первых, экономику, а во-вторых — поддержать людей , которые нуждались на данный момент начала этого кризиса, в поддержке. Считаю это удачным социальным шагом и экономическим шагом в частности", — добавил Премьер-министр.

Также он напомнил об инициативе правительства относительно выплаты помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые приостановили на время карантина бизнес и потеряли прибыль.

"Это также было сложно. В общем объеме это довольно большая сумма. Но мы также это сделали для того, чтобы поддержать те отрасли, которые утратили возможность зарабатывать средства для существования", — сказал Шмыгаль.

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Как сообщалось, Кабинет министров, в частности, принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которым предусмотрено предоставление финансовой помощи на детей физическим лицам – предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относящихся к первой, второй группе плательщиков единого налога. Так, ФЛПам, которые приостановили свой бизнес и потеряли прибыль, должны выплатить пособие по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума.

По материалам: ukrinform.ru