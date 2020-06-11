Пересечение линии разграничения: информационный ресурс рассказал, когда НВФ откроют пункты пропуска на Донбассе

Подконтрольным оккупационным властям информационный ресурс @dontel сообщает, что так называемые «Л/ДНР» не планирую открывать пункты пропуска со своей стороны до конца июня-начала июля.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал@dontel , передает НБН.

Информационный ресурс @dontel пишет, что НВФ на Донбассе не планируют пропускать граждан через подконтрольные им пункты пропуска до конца июня-начала июля. Автор поста отмечает, что боевики могут продлить эти сроки. Также по информации ресурса, которую он узнал от, так называемого «МИД ДНР», КПВВ на Донбассе возобновят свою работу, после снятия «режима повышенной готовности» и открытия «границ» «ДНР» с РФ.

По информации ресурса, якобы до этого момента, все переговоры в рамках ТКГ в Минске по поводу открытия пунктов пропуска не увенчаются успехами.

Кроме того, автор публикации отмечает, что представители ОРДЛО хотят, чтобы процесс открытия КПВВ на Донбассе был полностью синхронным с Украиной.

«Открытие КПВВ с Украиной со стороны «ДНР» возможно только при «полной синхронизации процесса», — пишет ресурс со ссылкой на «МИД ДНР».

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