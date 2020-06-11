Сергею Стерненко сообщили о подозрении сразу по двум статьям

Активиста обвиняют по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 — умышленное убийство и незаконное владение холодным оружием.
Об этом сам активист сообщил у себя в Facebook, передает «НБН«.
Стерненко опровергает все претензии со стороны правоохранителей и отмечает, что никого не убивал:
«По первой статье: я не убивал, а защищался, это была самооборона, что ранее признал следователь, когда сообщил о подозрении нападающим
По второй: мой нож прошел несколько экспертиз, которые показали — он НЕ холодное оружие».
Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної…
Gepostet von Сергій Стерненко am Donnerstag, 11. Juni 2020
Позже активист написал ещё один пост, где сообщил, что в СБУ его обвиняют в том, что он сам себя порезал.
Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня Стерненко вручат подозрение.