Сергею Стерненко сообщили о подозрении сразу по двум статьям

Активиста обвиняют по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 — умышленное убийство и незаконное владение холодным оружием.

Об этом сам активист сообщил у себя в Facebook, передает «НБН«.

Стерненко опровергает все претензии со стороны правоохранителей и отмечает, что никого не убивал:

«По первой статье: я не убивал, а защищался, это была самооборона, что ранее признал следователь, когда сообщил о подозрении нападающим По второй: мой нож прошел несколько экспертиз, которые показали — он НЕ холодное оружие».

Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної… Gepostet von Сергій Стерненко am Donnerstag, 11. Juni 2020

Позже активист написал ещё один пост, где сообщил, что в СБУ его обвиняют в том, что он сам себя порезал.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня Стерненко вручат подозрение.