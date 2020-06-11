Шмыгаль заявил, что Украина справилась с коронавирусом

По мнению главы правительства, Украина смогла вовремя «приручить» коронавирус и благодаря этому не свалилась в пропасть.

Об этом Денис Шмыгаль поведал во время брифинга, пишет «НБН«.

«Мы смогли справиться с COVID-19… Мы не свалились в пропасть, как, к примеру, Италия. Сейчас важно сохранить такую ситуацию, когда болезнь под контролем. Важно, чтобы украинцы придерживались социальной дистанции и не игнорировали масочный режим».

Премьер добавил, что к болезни готова и медицинская система Украины. Он отметил, что наши врачи, которые лечат заболевших коронавирусом, получают надбавки размером 300% от зарплаты.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, при каком условии в Украине ужесточат карантин.