Ситуация на валютном рынке Украины 11 июня 2020 года: евро резко подорожал

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 11 июня 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 11 июня 2020.
11 июня доллар стал чуть дешевле, а евро резко подскочил в цене. Фото: miaistok.su.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 11 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,63 гривен, что на 1 копейку меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал дороже на 20 копеек и стоит сегодня 30,28 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 11 июня:

1 доллар США стоит 26,6367 гривен;

1 евро – 30,2859 гривен;

1 российский рубль – 0,3879 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,45 гривен, продажа 26,75 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,90 гривен, продажа 30,40 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 10 июня 2020 года.


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