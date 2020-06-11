Стерненко с опозданием прибыл в СБУ

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11.06.2020 12:53

Укринформ

Активист Сергей Стерненко прибыл в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, где ему должны вручить подозрение.

Как сообщает корреспондент Укринформа, Стерненко приехал с опозданием из-за пробок на дорогах.

По словам активиста, он здесь, потому что «власть хочет отобрать у нас право на самозащиту».

«Я сейчас туда пойду, очевидно, что это будет сообщение о подозрении. Мои адвокаты, к сожалению, не успели со мной приехать, потому что когда я официально просил следователя через ходатайство вызвать меня должным образом и заранее, чтобы могли прийти я и мои адвокаты, они этого не сделали», — сказал Стерненко.

Он вошел в помещение СБУ, выразив надежду, что выйдет оттуда сегодня и сможет дать разъяснения.

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Сейчас около сотни активистов и журналистов собрались под Главным следственным управлением СБУ.

Полиция опрашивает всех, кто подъезжает к этому жилому кварталу. Журналистов пропускают после поверхностного осмотра вещей.

Ранее Стерненко в Telegram сообщил, что 11 июня полиция вручила ему постановление о принудительном приводе в Службу безопасности Украины. Он планировал прибыть на допрос на 12 часов.

Стерненко также отметил, что сегодня или завтра будет суд по избранию ему меры пресечения

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненка и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко осуществляется процессуальное руководство по трем уголовным производствам, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что следствие в любом случае предъявит подозрение активисту.

По материалам: ukrinform.ru