Суд арестовал Кожару, залог — более 14 миллионов

11.06.2020 15:45

Укринформ

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, с альтернативой в виде залога более 14 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook.

Отмечается, что 11 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела жалобу, поданную прокурором на постановление Шевченковского райсуда Киева от 18 мая 2020 года, которым было частично удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области и продлена в отношении Кожары мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с одновременным определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 2 102 000 гривень, с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязательств, предусмотренных ст. 194 УПК Украины.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 18 мая 2020 года отменено и принято новое, которым по ходатайству следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено частично. Применена к подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 14 083 400 гривень с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязательств, предусмотренных ч. 5 ст .194 УПК Украины. Подозреваемый К. взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

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Как сообщали СМИ, ранее суд уменьшил Кожаре залог в качестве альтернативы ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, и после его внесения Кожара вышел на свободу.

27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его супруга Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в селе Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний Марине Козерод — супруге Кожары.

По материалам: ukrinform.ru