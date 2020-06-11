Три года безвиза: украинцы оформили более 11,5 миллиона загранпаспортов
11.06.2020 14:35
Укринформ
За три года действия безвизового режима подразделения Государственной миграционной службы оформили более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
"За три года безвиза подразделения Миграционной службы оформили более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В общем, со времени введения в Украине биометрических загранпаспортов, оформлено 15 млн таких документов ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, Государственной миграционной службой наблюдалось некоторое уменьшение количества оформленных загранпаспортов, ведь в этот период предоставление такой админуслуги осуществлялось ГМС только в исключительных случаях.
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После ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет, отмечают в ГМС.
Как сообщалось, 11 июня 2020 гда проходит три года, как украинцы с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны ЕС.
С начала действия безвиза украинцы в целом совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и не биометрическими документами.
По материалам: ukrinform.ru