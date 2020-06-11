Война на Донбассе: оккупанты ранили двух украинских военных

За прошедшие сутки российские наемники более десятка раз обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения.

Так, по данным утренней сводки от штаба ООС, за 10 июня боевики ОРДЛО 14 раз открывали огонь по украинским военным.

Об этом пишет «НБН«.

Противники в который раз нарушил Минские соглашения и обстрелял ВСУ из миномётов, вооружения БМП, гранатометов, беспилотных летальных аппаратов, крупнокалиберных пулеметов и различного стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции украинских военных вблизи таких населенных пунктов как Павлополе (два раза), Тарамчук, Авдеевка (два раза), Марьинка, Луганское (два раза), Хутор Свободный (четыре раза), Троицкое и Попасная.

Впоследствии интенсивных обстрелов боевиков, ранение поучили два украинских защитника.

В пресс-центре ООС сообщают, что на все обстрелы противника давали симметричный огневой ответ: в результате были убиты два оккупанта.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 9 июня.