Все очень серьезно: всех льготников заставят переоформить документы

С 1 июля в столице Украины вводятся новые правила проезда в городском транспорте для льготной категории граждан.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В Киеве вводится система автоматизированного учета оплаты проезда на городском транспорте. Это означает, что всем льготникам придется рассчитываться за проезд с помощью электронного билета.

Поэтому всем гражданам, имеющим льготы и проживающим или работающим в столице Украины, необходимо получить бесплатный электронный билет в виде карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

Гражданам, которые не имеют «Карточки киевлянина», но имеют право на бесплатный проезд, необходимо оформить электронный билет или купить его в местах реализации.

Для оформления «Карточки киевлянина» необходимо обратиться в Ощадбанк.

Для льготников- жителей Киева карточку выдадут бесплатно.

Перечень документов для получения «Карточка киевлянина»:

Паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет; Идентификационный код. Но справку могут не предъявлять религиозные люди, которые отказались от нее, и у них есть соответствующая отметка в паспорте; Документы, которые подтверждают право на получение «Карточка киевлянина» (справка с места работы, ученический, студенческий и т.п.); Удостоверение, которое дает право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (в случае наличия); Справка о постановке на учет лица, перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС (в случае наличия).

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