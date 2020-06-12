Бывший высокопоставленный чиновник “погорел” на взятке в $6 миллионов руководству НАБУ и САП

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12.06.2020 20:59

Укринформ

Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником взятки в размере 6 миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницькому и руководству НАБУ за закрытие уголовного дела против него.

Об этом сообщает НАБУ в Facebook.

«Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его «правой руки», чиновника Управления ГУ ГНС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, по которому указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем ) УК Украины», — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, изъяты 6 миллионов долларов.

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Отмечается, что в настоящее время детективами проводятся безотлагательные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду. Предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Фото: НАБУ

По материалам: ukrinform.ru