Дело Стерненко: под судом — несколько сотен активистов

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12.06.2020 17:59

Укринформ

В акции под Шевченковским райсудом города Киева, где сейчас проходит заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненку, принимают участие несколько сотен человек.

Об этом сообщает корреспондент Укріформу.

Под Шевченковский суд также пришли экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, народный депутат от «Голоса» Кира Рудык.

Периодически возле здания возникают стычки между активистами и правоохранителями.

Здание суда находится под усиленной охраной. В частности, под стенами суда, у входа в здание, правоохранители стоят в несколько рядов.

Толкотня под Шевченковским райсудом / Фото: Павел Багмут. Укринформ

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Как сообщалось, Стерненку 11 июня в Главном следственном управлении СБУ объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию Стерненку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

На суде в пятницу, 12 июня, эксклавы Минздрава Ульяна Супрун заявила о готовности взять Стерненко на поруки.

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Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru