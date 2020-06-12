Дело Стерненко: суд отказался вызвать депутатов Василива и Лероса

12.06.2020 21:26

Укринформ

Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства активиста Сергея Стерненко о вызове на заседание, где Стерненко выбирают меру пресечения, народных депутатов Игоря Василива и Гео Лероса, являющихся членами ВСК ВР по расследованию нападений на активистов.

Об этом заявил следственный судья Владимир Бугель, сообщает корреспондент Укринформа.

«Суд постановил отказать в удовлетворении этого ходатайства», — сказал Бугиль.

Как сообщалось, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд Киева поддержать активиста Стерненко.

Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Позже его защита сообщила, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

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В общей сложности, в 2018 году на него совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru