Эти автомобили чаще остальных попадают в смертельные ДТП: статистика за последний учетный период

В современных конкурентных условиях специалисты компаний, занятых производством автомобилей постоянно занимаются разработкой и усовершенствованием систем, обеспечивающих их безопасность.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Однако, не смотря на это остается очень высоким уровень смертности при ДТП с участием легковых автомобилей по сравнению с автомобилями больших размеров.

Специалистами Страхового института дорожной безопасности США каждые 4 года проводится анализ статистических данных и расчет уровня смертности при авариях со смертельным исходом.

По данным исследований, за период 2015 – 2018 годы самые высокие показатели смертности при ДТП оказались у субкомпактных моделей авто. При этом для некоторых кроссоверов средних размеров показали смертности оказались нулевыми.

По результатам анализа, больше всех смертей при ДТП показал Ford Fiesta: 141 погибший на 1 млн зарегистрированных авто.

На втором месте смертельного рейтинга оказался Hyundai Accent: 116 трупов.

Кроме них в пятерку самых опасных автомобилей вошли Chevrolet Sonic (Aveo) – 98 трагических случаев, Nissan Note второго поколения – 96 смертей и FIAT 500 – 95 смертей на миллион авто.

Интерес представляет Volkswagen Golf, который в этот период оказался «бессмертным», хотя в предыдущем отчетном периоде был одним из худших, показав результат 63 трупа.

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