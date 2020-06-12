Кулеба о двойном гражданстве: Должны найти решение, но не с агрессором

11.06.2020 22:53

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что в Украине нужно найти сбалансированное решение вопроса о возможности введения двойного гражданства.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть определенные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение, потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", — отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что за это время миллионы украинцев выехали за границу, стали гражданами других государств, но до сих пор помогают Украине и желают оставаться ее гражданами.

Одновременно он отметил, что двойное гражданство недопустимо для государственных служащих и представителей власти. Также министр подчеркнул, что никакой речи о нем не может быть с государством-агрессором.

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"Я, как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, чтобы эти украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, чтобы они имели возможность не разрывать связь с Родиной", — сказал Кулеба.

Вместе с тем он добавил, что такая позиция относительно двойного гражданства является его личным мнением.

По материалам: ukrinform.ru