Мы такого не ожидали — в МОЗ обеспокоены вспышкой коронавируса в Украине

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что в ведомстве предполагали, что после ослабления число заболевших увеличиться. Но такого большого скачка никто не ожидал.

Об этом Степанов заявил во время заседания Кабинета министров, пишет «НБН«.

Министр констатировал, что уже второй день подряд в Украине значительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Поэтому МОЗ предлагает пересмотреть предыдущие ослабления:

«Ситуация только ухудшается…. Когда мы вводили смягчения то, понимали, что число заалевших немного увеличиться. Но чтобы так… Мы уже второй день подряд бьём рекорды».

Степанов добавил, что сейчас МОЗ проводит эпидемиологическое расследование с целью выяснить причины вспышки COVID-19 в стране.

Напомним, ранее мы писали, при каких условиях в Украине вернут жесткий карантин.