"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

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12.06.2020 14:57

Укринформ

В Украине возле дипломатических представительств России в Киеве, Одессе и Львове установили билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове — создали патриотический мурал.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ»", — говорится в сообщении.

В Харькове появился новый мурал / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru