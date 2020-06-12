"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал
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12.06.2020 14:57
Укринформ
В Украине возле дипломатических представительств России в Киеве, Одессе и Львове установили билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове — создали патриотический мурал.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
"Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ»", — говорится в сообщении.
В Харькове появился новый мурал / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru