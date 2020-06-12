«Привет от СБУ»: у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

Фото

12.06.2020 14:57

Укринформ

В Украине возле дипломатических представительств России в Киеве, Одессе и Львове установили билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове — создали патриотический мурал.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ»", — говорится в сообщении.

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

В Харькове появился новый мурал / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

"Привет от СБУ": у посольства и консульств РФ разместили билборды и патриотический мурал

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Центральный автовокзал Киева.

Все автовокзалы и автостанции Киева и области ушли с молотка: ФГИУ

Ник Петров
Спецоперация по задержанию членов ОПГ.

Бойня в Мукачево: во время спецоперации на пропускном пункте Нижние ворота произошла перестрелка

Ник Петров

После распада СССР половина всех религиозных организаций были в Украине — ученый

Таисия Слепцова

Добавить комментарий