Пробное ВНО с украинского языка и литературы пройдет 15 июня

12.06.2020 17:42

Укринформ

В понедельник, 15 июня, состоится пробное ВНО по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"15 июня около 190 тысяч потенциальных нынешних абитуриентов примут участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе", — говорится в сообщении.

Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50.

Вход участников в пункты тестирования будет осуществляться при наличии: паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность); приглашения-пропуска; средств индивидуальной защиты — маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

Воспользоваться онлайн-сервисом «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания», чтобы получить результат пробного ВНО по украинскому языку и литературе по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов, участники смогут с 15 часов 15 июня до 17 июня 2020 года.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 21 июня 2020 года. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те участники, которые внесут свои ответы в сервис определения результатов.

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В УЦОКО отметили, что поскольку пробное ВНО проводится по личному желанию участников, они обязаны соблюдать противоэпидемические меры в общественных местах, о необходимости надевания защитных масок или респираторов для допуска на пробное ВНО каждый участник проинформирован через персональный кабинет.

Также Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. В случае если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования со своей страницы участника, а также внести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

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Как сообщал Укринформ, пробное ВНО по другим предметам состоится 17 июня. Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года. Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня — по украинскому языку и литературе, 2 июля — по физике, 6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля — по английскому языку, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии и 17 июля — по химии.

По материалам: ukrinform.ru