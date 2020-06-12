Прокуратура возобновила расследование по делу Гандзюк и настаивает на аресте Мангера

12.06.2020 15:59

Укринформ

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, который подозревается в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, вручено ходатайство об изменении меры пресечения.

Об этом на пресс-конференции в Херсоне 12 июня заявил его адвокат Дмитрий Ильченко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вчера сторона защиты получила некое постановление о возобновлении расследования. То есть, нам прекратили ознакомления с материалами дела и заявили о том, что дело теперь продолжается. Причем очень важно, что единственным действием, которое они хотят продлить — это вручили Владиславу Мангеру ходатайство об изменении меры пресечения — с залога на заключение под стражу», — сказал адвокат.

Как отмечает сторона защиты, основанием для изменения меры пресечения является, по мнению прокуроров, то, что Мангер вроде «угрожает свидетелям в уголовном производстве». При этом адвокаты обращают внимание, что эти лица находятся под стражей в СИЗО СБУ.

Адвокат Андрей Мурашкин, комментируя ходатайство об изменении меры пресечения Мангеру, подчеркнул, что при этом почему-то не ставится вопрос о денежном залоге — ведь Мангер находится под залогом. «Если, по мнению прокуратуры, господин Мангер нарушил обязательства и все же пытается влиять на следствие, то логично было бы взыскать залог в доход государства. Однако прокуратура этого не делает, они просто этот момент опускают», — заявил Мурашкин.

Как сообщил Ильченко, 11 июня Мангер уехал в Киев, он должен был подписать последний протокол об ознакомлении с материалами следствия, после чего дело должно было бы быть передано в суд. Мангер закончил знакомиться с материалами дела, расписался на всех страницах. Однако его не выпустили из помещения СБУ — вместо этого в кабинет следователя зашел прокурор Синюк и вручил постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Однако, как отмечает сторона защиты, «благодаря усилиям адвокатов его не удалось задержать в помещении СБУ» и адвокаты уже обратились с заявлением по этому поводу в ГБР.

По словам адвокатов, вечером 11 июня защитникам пришло смс-сообщение о назначении дела об избрании меры пресечения в суде в Киеве на 10 часов 12 июня. Ни один защитник из Херсона не уехал по такому вызову. Они подчеркнули, что сообщение не было сделано раньше, и из Херсона физически проблемно добраться в Киев, получив смс-сообщение накануне в 20 часов, кроме того, должны быть судебные повестки, которые сторона защиты не получила.

Как сообщили адвокаты, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, сейчас Мангер находится в реанимации в больнице в Херсоне, у него проблемы с сердцем. Однако защитники не уточнили, в какой именно больнице сейчас Мангер.

Как сообщал Укринформ, исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Читайте также: Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина до июля

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, связывающей исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

Читайте также: Фигурант дела Гандзюк собрался на выборы в Херсонский облсовет — активисты

В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

По материалам: ukrinform.ru