Прокурор: Стерненко сам себя порезал после нападения на него

12.06.2020 22:29

Укринформ

Прокурор Николай Бозовуляк в ходе заседания по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко заявил, что Стерненко в мае 2018 года после совершения на него нападения сам себе нанес колото-режущие раны.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По словам прокурора, 24 мая 2018 года Стерненко, когда увидел, что двое нападавших стремительно приближаются к нему, достал сложенный нож, который носил с собой после предыдущих нападений с целью самообороны, разложил его для возможного применения, и держа нож в руке, спрятал его у себя за спиной.

«В это же время Исайкул и Кузнецов, приблизившись к Стерненко, в то же время внезапно напали на него, нанося удары рукой в различные части тела и по голове, причинив ему, согласно заключению эксперта, закрытую черепно-мозговую травму», — уточнил правохохранитель.

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Прокурор отметил, что Стерненко, «защищаясь и находясь в состоянии необходимой обороны», прикрываясь левой рукой от нападавших, а в правой руке держа нож, стал наносить удары ножом нападавшим, таким образом нанеся Исайкулу одну резаную рану живота, и Кузнецову – проникающую колото-резаную рану живота.

Сам Стерненко в ходе этого нападения, по словам Бозовуляка, согласно заключению эксперта, получил несколько резаных ран пальцев, и т.д.

«Не ожидая такого активного физического сопротивления со стороны Стерненко, Исайкул, получив ножевое ранение живота, сказал разбегаться, после чего оба побежали в противоположные стороны, в связи с чем состояние необходимой обороны для Стерненко прекратилось. Стерненко таким образом использовал право на защиту, то есть путем причинения вреда Исайкулу и Кузнецову для пресечения этого посягательства… После этого… через некоторое время Стерненко побежал за Кузнецовым. Стерненко, будучи возмущенным очередным нападением на себя, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Кузнецову, с целью мести последнему за это… действуя умышленно, с ножом с целью причинения смерти нанес Кузнецову минимум три удара по туловищу последнего, нанеся ему, согласно заключению эксперта, резаную рану грудной клетки справа, резаную рану правого плеча… колото-резаное ранение грудной клетки слева, в ходе которого было повреждено сердце, что привело к острой кровопотере и шоку, что стало причиной смерти Кузнецова на месте происшествия. После этого, для придания своим действиям вида пребывания в состоянии необходимой обороны, с целью избежания уголовной ответственности, Стерненко нанес себе поперечно ориентированную резаную рану левой кисти, и вертикально ориентированную рану на левой кисти в средней верхней ее части…», — сообщил прокурор.

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Также прокурор акцентировал на рисках, которые, по мнению обвинения, существуют, в частности, относительно возможного уничтожения, сокрытия или искажения вещей или документов, которые могут иметь важное значение для следствия в плане возможного незаконного воздействия на свидетелей.

Представитель обвинения попросил избрать для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и сдачей своих документов для выезда за границу на хранение.

Как сообщалось, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд Киева поддержать активиста Стерненка.

Стерненку 11 июня в Главном следственном управлении СБУ было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

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Стерненко — одесский активист, участник местного Євромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018-м на него совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru