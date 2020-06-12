Сегодня активисту Стерненко будут выбирать меру пресечения

В пятницу, 12 июня, пройдет судебное заседания, где будут выбирать меру пресечения для Сергея Стерненко. Активиста обвиняют сразу по двум статьям УКУ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook адвоката Маси Найема.

Он сообщил, что 12 июня в Шевченковском райсуде Киева пройдет заседание, где выберут меру пресечения для Стерненко.

«Сегодня в 14 часов будет суд по Стерненко. Напомню, что на него напали в мае 2018 года.

На него напали, а не он напал. Сергей — потерпевший, а не нападающий. Это как Россия напала на Украину и вдруг стала потерпевшей от того, что Украина защищается. Но действия Украины — это самозащита».