Сегодня активисту Стерненко будут выбирать меру пресечения

Общество
Христина Качоровська0
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В пятницу, 12 июня, пройдет судебное заседания, где будут выбирать меру пресечения для Сергея Стерненко. Активиста обвиняют сразу по двум статьям УКУ.

Сергей Стерненко
Сергей Стерненко. Фото — tk.media

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook адвоката Маси Найема.

Он сообщил, что 12 июня в Шевченковском райсуде Киева пройдет заседание, где выберут меру пресечения для Стерненко.

«Сегодня в 14 часов будет суд по Стерненко. Напомню, что на него напали в мае 2018 года.

На него напали, а не он напал. Сергей — потерпевший, а не нападающий. Это как Россия напала на Украину и вдруг стала потерпевшей от того, что Украина защищается. Но действия Украины — это самозащита».

Свободу Сергію Стерненку!Сьогодні о 14:00 буде суд по обранню запобіжного заходу Сергію Стерненко. На нього напали в…

Gepostet von Masi Nayyem am Donnerstag, 11. Juni 2020

 

Найем добавил, что такие обвинения от правоохранителей — это уже предел:

«Сегодня надо прийти к суду, чтобы этот предел не переступили».

Напомним, ранее мы писали, что Стерненко хотят отправить под домашний арест.


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