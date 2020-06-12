Советы мнительным-2: как преодолеть тревогу, когда края эпидемии не видно

Аналитика

12.06.2020 18:58

Укринформ

Прежде всего следует понять, что тревога — это нормальная реакция на угрожающие обстоятельства и попробовать направить ее на творчество, работу, другие добрые дела

Статистика заболеваемости Covid-19 в Украине снова не радует, вторые сутки держится на уровне почти 700 случаев. Чиновники и мэры городов при любой возможности призывают граждан соблюдать элементарные правила эпидемической безопасности. Но, к сожалению, это делают далеко не все.

Справедливо сказать, что за время карантина в Украине мы все от него устали. От постоянного ношения масок, от повышенной бдительности, когда не можешь расслабиться в транспорте или в магазине, от сворачивания контактов с семьей и друзьями, отказа от путешествий, от информационного напряжения… И еще — это главное — от понимания того, что это все еще не скоро закончится. Сейчас многие из нас ищут для себя ответов, как же побороть тревогу из-за распространения коронавируса — из-за отказа от привычной жизни, простых ее радостей, которых — мы сейчас все это осознали — не ценили. Для людей, особенно мнительных, найти ответы на эти вопросы крайне важно. Поэтому дальше советы от ведущих психологов о том, как нам всем принять ситуацию и жить с ней дальше.

Тревогу и страх можно направить на творчество или работу

В разгар пандемии нам всем стоит помнить, что психическое здоровье так же важно, как и физическое. Если человеку не под силу справиться со своим эмоциональным состоянием самому, ему лучше обратиться к специалисту. Если же такой возможности нет, социальный психолог и научный сотрудник лаборатории социальной психологии личности Института социальной и политической психологии АПН Украины Владимир Савинов в случае выявления повышенной тревожности советует подумать над тремя вещами.



Владимир Савинов

Первое. Тревожное состояние, если оно не на уровне патологического, — это нормальная реакция человека на ненормальные, угрожающие обстоятельства. Поэтому, стоит сначала понять, что это не "я плохой или неадаптируемый", а это ситуация такая — неадекватная и неудобная. А моя реакция на такие условия — это определенный вызов моим возможностям: разуму, воле, эмоциональной уравновешенности и другим потенциям личности. "В помощь развитию личностных потенций (или качеств) — любые рекомендации врачей, психологов, тренеров, диетологов и других специалистов, занимающихся здоровьем. Волевая организованность ритма жизни, в частности сна, уменьшение употребления кофе и других стимуляторов и релаксантов, регулярные легкие физические упражнения и техники релаксации и т.д. — все это требует вашего внимания, поскольку ритм "часов" сбился, ему надо помочь, приложив специальные усилия. Итак, чтобы преодолевать тревожное состояние, вам придется стать немного лучше. И не через привычные практики, а через несколько новую организованность", — говорит психолог.

Второе. Существенный признак тревоги — это неопределенность ее объекта. "Поэтому стоит его поискать. Специально уделить этому время и потихоньку определить, а что именно меня тревожит? В раздумье, в общении с близкими, друзьями или даже создать список. Тогда тревога превращаться в страх — чувство, возможно, более сильное, но зато более определенное. И тогда уже можно собственно умом определить, а что же мне делать по отношению к уже конкретным угрозам? Далее каждый сам узнает, как вести себя со своим страхом, если понятно, что именно представляет угрозу и какой ущерб вы ожидаете", — объясняет Владимир Савинов.

Третье. Тревожная ситуация влияет генерализовано и кумулятивно. Это значит в целом, без нюансов и накопительно, когда каждая неприятность и ожидания потерь кладется на весы "копеечки к копеечке". Поэтому опять надо уделить внимание, чтобы детализировать как ситуацию, так и свое ее восприятия.

"Например, наш опросник EMO-COVID-19 (психолог приглашает присоединиться к исследованию по этой ссылке) показал, что люди во всем мире переживают почти одну и ту же палитру эмоций. И гнев на карантин, и раздражение по отношению к власти из-за ее нелепых действий, и радость за каждого, кто выздоровел, и интерес к развитию ситуации в мире, и страх за близких… Так что не будьте одномерными, признайте все свои эмоции и не зацикливайтесь только на тревоге", — советует специалист.

В завершение он добавляет, что тревога — это также энергия, которую можно направлять, например, на творчество. "А если страх легко переходит в агрессию, поэтому уже сейчас можете думать, где вы ее используете с пользой. Конечно, в культурных и ненасильственных формах. Например, в работе", — заключает Владимир Савинов.

Личная ответственность и милосердие как терапия от тревожности

Тина Берадзе, известный врач-психиатр, психотерапевт, член Ассоциации выпускников Медицинской школы Гарвардского университета и председатель Наблюдательного совета международной благотворительной организации "Инициатива за психическое здоровье" советует смотреть на ситуацию философски.



Тина Берадзе

"Как врач с многолетней практикой, я впервые наблюдаю такую ​​напряженную ситуацию в стране и мире. Стоит понимать: если у человека так сложились жизненные обстоятельства, что ему теперь не на что прокормить семью, то уменьшить ее тревогу не удастся ничем. Но надо объяснять: государство тоже потеряла много, потому что люди стали меньше зарабатывать, соответственно — меньше платить налогов. Обанкротились также и крупные компании, например, авиаперевозчики. Но это все было нужно для спасения людей. Если так смотреть на ситуацию, становится немного легче. Хотя это несколько пафосно звучит, но наша жизнь действительно не имеет цены. Пока человек жив, можно изменить все", — говорит психолог.

Она добавляет, что возвращение к прежнему режиму жизни в условиях пандемии — это еще больший стресс для организма, чем когда мы вынуждены были сидеть дома. У людей есть определенный страх интеграции в привычный режим.

"Человеку надо объяснять, что стресс — это нормально. Когда нам разрешили выходить на улицу, у нас опять возникла тревожность — из-за недоверия медицинской системе. Ведь если мы заболеем, то не знаем, что будет с нами. Нашу психику больше настораживает эта неизвестность. Она и есть наибольший страх у населения. Дальше. Страховой медицины у нас нет, а олигархи, вообще богатые и влиятельные, уже забронировали для себя и vip-палаты, и аппараты ИВЛ, и медицинский персонал. И это тоже — добавляет тревожности, но подчеркну, что такая реакция нормальнай. Наоборот, если бы мы не волновались в нынешних условиях, это было бы реакцией нездоровой", — уверяет Тина Берадзе.

Она подчеркивает: для всех пора осознать, что сейчас — период личной ответственности за здоровье — свое и близких — и это означает безусловное соблюдение всех правил гигиены. "Важно осознать, что ничего не изменилось: это та же улица, по которой мы ходим каждый день, это те же наши близкие, друзья, то же место работы, то же метро. Изменилось только одно — нужно защищаться. Как только начинаем осознанно к этому подходить, снижается наш уровень тревоги, человек перестает нервничать, потому что понимает, что именно он отвечает за свою жизнь, здоровье, в частности психологическое. Надо помнить: если мы подвергаемся стрессу, то повышаем уровень кортизола в организме, который уничтожает наш иммунитет.

Какой же у человека самый главный антидепрессант? Все просто — милосердие и помощь другим", — говорит психолог. И добавляет: как бы страшно нам ни было, надо посмотреть в лицо реальности. И принять ее. Осознание того, что ты бережешь себя и окружающую среду, улучшает настроение и понижает тревогу. А тем, кто с ослаблением карантина игнорирует правила эпидемической безопасности, от себя добавим: конец карантина не означает, что болезнь исчезла. Такую угрозу, как вирус, к сожалению, невозможно увидеть физически, но это не значит, что ее нет. Некоторые из скептиков, к сожалению, это уже проверили на себе. Поэтому будем бдительны и здоровы!

А подробнее о модели поведения ответственного человека в условиях даже ослабленного карантина читайте в материале «Советы мнительным — 1».

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru