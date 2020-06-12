Стерненка с поручителями не пускают в суд

12.06.2020 20:02

Укринформ

Активист Сергей Стерненко, которому в пятницу, 12 июня, избирают меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева, не может вернуться в здание суда после окончания перерыва в заседании.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Ранее был объявлен перерыв для вынесения решения относительно рассмотрения 4 ходатайств защиты об отводе прокурору Николаю Бозовуляку. Стерненко вышел во двор суда и общался с теми, кто пришел его поддержать.

Затем он пытался пройти назад в зал суда вместе с теми, кто хочет за него поручиться, но их не пускают правоохранители.

Из-за того, что Стерненко нет в зале суда, следственный судья Владимир Бугиль, который уже вернулся из совещательной комнаты с решением относительно отводов прокурору, не может его объявить.

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Сейчас объявлен в заседании небольшой перерыв, чтобы в зал суда явился сам Стерненко.

Как сообщалось, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд Киева поддержать активиста Стерненко.

Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

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Прокуроры просят в суде для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Между тем о готовности взять Стерненко на поруки заявили, в частности, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, народные депутаты из фракции «Европейская солидарность».

Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

По материалам: ukrinform.ru