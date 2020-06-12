Суд начал выбирать меру пресечения Стерненко

12.06.2020 21:45

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко по сути.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Прокурор Николай Бозовуляк начал читать текст ходатайства ориентировочно в 21:00.

Само же заседание началось ориентировочно в 14:10, до этого продолжалась стадия рассмотрения ходатайств.

Суд за это время трижды отказал защите в отводе судьи Владимира Бугиля, прокурора Бозовуляка, вызова в суд народных депутатов Игоря Василива и Гео Лероса, в то же время удовлетворил ходатайство о вызове на заседание прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, ранее отказался подписывать подозрение Стерненко.

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Как сообщалось, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд Киева поддержать активиста Стерненко.

Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Прокурату подготовила ходатайство об избрании Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Обиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

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Всего в 2018 году на него совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru