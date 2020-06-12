Суд отложил избрание меры пресечения Стерненко до 15 июня

12.06.2020 22:40

Укринформ

Шевченковский районный суд города Киева отложил заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко на понедельник, 15 июня.

Об этом заявил следственный судья Владимир Бугиль, передает корреспондент Укринформа.

«Продолжение заседания – 10:00, понедельник, 15 июня», — сказал Бугиль.

Как сообщалось, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд поддержать активиста Стерненко.

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11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

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Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru