Суд вызвал прокурора, который отказался подписывать подозрение Стерненко

12.06.2020 21:20

Укринформ

Защита Сергея Стерненко в рамках заседания об избрании активисту меры пресечения в третий раз объявила отвод следственному судье Владимиру Бугилю, но тот снова отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Только что у нас появилось основание сомневаться в вашей беспристрастности… В связи с этим мы заявляем вам отвод», — заявил адвокат Виталий Коломиец.

До этого стороны обсуждали вопрос о приобщении или истребовании различных документов в деле. Суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства, заявив, что это злоупотребление правом на отвод.

Впоследствии защита заявила ходатайство о вызове в судебное заседание прокурора Андрея Радионова, против чего возражала сторона обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство относительно вызова Радионова на заседание.

Под судом до сих пор находятся люди, которые пришли поддержать Стерненко.

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Как сообщалось, по данным СМИ, Андрей Радионов, будучи старшим группы прокуроров по делу активиста Сергея Стерненко, отказался подписывать подозрение из-за отсутствия доказательств, после чего вообще вышел из дела, а также пожаловался на Ирину Венедиктову — обратился в Совет прокуроров из-за публичного обещания генерального прокурора «сообщить Стерненко о подозрении в любом случае».

Он усмотрел в ее словах «предвзятость, необъективность, нарушения презумпции невиновности и признаки влияния и вмешательства в деятельность следователя и прокурора».

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому лицу) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Прокуратура просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненка и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Каких-либо приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru