В честь Дня России: в «ЛНР» устроили масштабный автопробег (ФОТО)

В так называемой «ЛНР», сегодня, 12 июня совместно с Россией празднуют День России. Такой информацией поделился один из «депутатов народного совета» незаконной республики Денис Колесников. В честь этого дня, в оккупированном Луганске решили устроить автопробег.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

По словам «депутата народного совета» так называемой «ЛНР» Дениса Колесникова, «ЛНР является частью русского мира». Он отметил, что большинство жителей псевдореспублики являются гражданами РФ, поэтому этот праздник не чужой для них.

В честь такого дня в центре оккупированного Луганска состоялся масштабный автопробег. В мероприятии приняло участие около 200 автомобилей.

Подконтрольные оккупантам информационные ресурсы активно распространяют фотографии автопробега. Участники автопробега закрепили на своих автомобилях флаг РФ и «флаг» так называемой «ЛНР».

А некоторые молодые жители оккупированного Луганска на своих лицах нарисовали флаг РФ.

Ранее мы сообщали, что блогер из ОРДЛО сообщил, что в «ЛНР» прибыла масштабная проверка из РФ.