Аэропорт "Борисполь" планирует сокращение работников

13.06.2020 14:05

Укринформ

Международный аэропорт «Борисполь» планирует в этом году сокращение работников на 700 человек в результате падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.

Об этом заявил генеральный директор государственного предприятия «Международный аэропорт Борисполь» Павел Рябикин во время пресс-конференции 13 июня в аэропорту, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

«Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 — это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка », — сказал Рябикин.

Также он отметил, что после запрета авиаперевозок в середине марта в течение этих трех месяцев в аэропорту "Борисполь" все равно были необходимые расходы для обеспечения деятельности, но их удалось сократить ориентировочно вдвое.

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«Могу похвастаться, что нам удалось сократить постоянные затраты за время карантина с 300 млн грн в месяц до 120 млн в месяц», — сказал Рябикин.

Руководитель аэропорта также сообщил, что аэропорт получил дополнительную кредитную линию, что позволило выплачивать сокращенную зарплату из расчета 2/3 от ставки.

Он добавил, что "Борисполь" получил от ряда банков изменение условий существующих кредитных линий, которые позволяют ранее открытые инвестиционные кредитные линии направлять также на осуществление «оборотных» расходов.

«С точки зрения нашей операционной готовности осуществлять деятельность у нас проблем нет. С точки зрения нашей прибыльности и доходности в будущем, то очень сложно строить какие-то планы. Понятно, что с увеличением привлечения кредитов, у нас значительно больше тратиться на погашение этих обязательств в будущем. То есть наша доходность точно упадет, а что касается темпов восстановления доходов, то это будет зависеть от темпов возобновления пассажиропотока», — заметил он.

Рябикин добавил, что по прогнозам международных авиационных организаций, пассажиропоток конца 2019 года в мире удастся возобновить примерно в конце 2023 года.

Директор аэропорта отметил, что аиация очень глобализированная и пока сложно сказать, как быстро будет восстанавливаться украинская авиация.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

В то же время Кабинет министров принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украине с 5 июня и международного авиасообщения — с 15 июня.

По материалам: ukrinform.ru