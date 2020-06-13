Burisma заявляет о непричастности к взятке в $6 миллионов в деле Злочевского

13.06.2020 15:25

Укринформ

В компании Burisma Group заявили, что не причастны к взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном 13 июня.

"В субботу, 13 июня, во время совместной пресс- конференции НАБУ и САП была озвучена информация о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства. Официальная позиция компании следующая: ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям ", — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, "Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям, а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или любым ожиданиям относительно подарков ко дню рождения".

Читайте также: Байдены не фигурируют в деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП — Холодницкий

"Любое упоминание Burisma Group и ее владельца расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", — отмечается в заявлении.

Читайте также: Работников Офиса генпрокурора проверят на причастность к взятке в деле Злочевского

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долл. руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В мае 2014 сын в то время вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер Байден, стал членом совета директоров Burisma Limited — компании Злочевского.

5 июня бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что во время аудита старых дел Генпрокуратуры не было выявлено никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена.

По материалам: ukrinform.ru