Дело Злочевского: Офис генпрокурора расследует возможное вмешательство в ЕРДР

13.06.2020 18:48

Укринформ

Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора розпочала службове розслідування за фактом незаконного втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо справи, пов’язаної з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"По предварительным данным, работником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии … Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР лиц. В случае подтверждения информации будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности ", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что речь идет о попытке дачи группой лиц 6 млн долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов для закрытия указанного дела.

Читайте также: Работников Офиса генпрокурора проверят на причастность к взятке в деле Злочевского

Как сообщалось, руководитель САП Назар Холодницкий ранее заявил, что во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудника Офиса генпрокурора осуществляли онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.

Читайте также: Байдены не фигурируют в деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП — Холодницкий

Детективы Национального антикоррупционного бюро 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром экологии Николаем Злочевским, которое касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного на подконтрольный Курченко "Реал-Банк".

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В января 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По материалам: ukrinform.ru