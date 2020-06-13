Иностранцы смогут въехать в Украину только с полисом страхования — Степанов

13.06.2020 12:37

Укринформ

Иностранцы и лица без гражданства не смогут въехать на территорию Украины без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчерашнее решение правительства предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19", — сказал министр.

Читайте также: Страны, куда можно будет летать с 15 июня

В то же время он отметил, что требование обязательной обсервации устанавливается для лиц, прибывающих из стран или которые являются гражданами (подданными) стран со значительным распространением COVID-19, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине подтверждены 30506 случаев COVID-19, из них 753 за последние сутки. Выздоровели в настоящее время 13976 человек, умерли 880 человек.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 7742069 случаев заражения коронавирусом, из них 428362 летальных, выздоровели 3967418 человек.

По материалам: ukrinform.ru