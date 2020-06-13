Как за 7 дней навсегда избавиться от болей в спине и суставах: совет военного врача

Об этом чудодейственном рецепте рассказал военный врач, который долгое время лечил солдатам спины и суставы, которые страдали от изнурительных физических нагрузок.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Рецепт очень прост и основан на способности желатина эффективно воздействовать на суставы, восстанавливая их «смазку».

Желатин получают в результате специальной обработки сухожилий, хрящей, костей крупного рогатого скота и коллагена в чистом виде.

В этом уникальном продукте содержится комплекс аминокислот, которые способствуют восстановлению и росту соединительных тканей, увеличивая их объем, что благотворно влияет на пораженные суставы.

Совет врача по приготовлению и употреблению желатина.

Необходимо взять 5 г пищевого желатина (2 чайные ложки без горки) и с вечера замочить в ¼ стакана холодной воды.

Оставить это до утра, при комнатной температуре. Не в холодильнике!

К утру желатин набухнет и превратится в желе.

Утром необходимо выпить эту смесь, обязательно натощак.

Чтобы избежать неприятного вкуса, можно в смесь добавлять мед, сок, воду или йогурт.

Уже через неделю вас перестанут беспокоить боли в суставах, спине, ногах, позвоночнике, шее и т. д.

Полный курс лечения желательно продлить до 30 дней. Очередной курс можно будет пройти при необходимости через 60 месяцев.

Как и у всех остальных лекарственных средств, у желатина есть побочные действия.

Он может давать ощущение тяжести в желудке, вздутие живота, изжогу, отрыжку, в очень редких случаях – желатин может вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей.

Также желатин имеет неприятный вкус, который может оставаться во рту, однако избавиться от этого можно, употребляя его с йодом, йогуртом или любой другой пищей.

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