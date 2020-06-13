Кофе в Хмельницком: Ляшко рассказал, когда суд соберется на рассмотрение дела

13.06.2020 03:48

Укринформ

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко готов заплатить штраф за нарушение правил карантина, которое он допустил в Хмельницком.

Об этом Ляшко сообщил в эфире канала "Украина 24".

Как отмечается, таким образом он прокомментировал фото, на котором Президент Владимир Зеленский пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в обществе Виктора Ляшко и еще нескольких чиновников.

«Это был не отдых, я уже это неоднократно комментировал. Но вопрос в том, что если вы идете на такие вещи, надо все документировать, чтобы сразу показывать и всех предупреждать. Не задокументировал — без разницы, Президент или главный санитарный врач — принимаешь то, что есть», — рассказал Ляшко.

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По его словам, уже оформлен админпротокол, и суд по этому поводу состоится в ближайшее время.

«19 июня будет судебное разбирательство, и как минимум 17 тыс. гривень (штрафа — ред.). Оспаривать не буду», — подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кофейню в Хмельницком. Вместе с ним за одним столиком внутри кафе были по меньшей мере еще пять человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, глава Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по оказанию услуг общественного питания в помещениях. Разрешалось работать только летним площадкам, а за одним столом можно было находиться не более чем четырем посетителям одновременно.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru