МАУ планирует закрыть продажу билетов до 1 августа

13.06.2020 20:04

Укринформ

Авиакомпания "Международные авиалини Украины" (МАУ), вероятно, закроет продажи билетов до 1 августа.

Об этом сказал президент МАУ Евгений Дыхне на пресс-конференции в субботу, сообщает Укринформ.

“Все авиакомпании мира сегодня имеют открытые продажи на будущие периоды, которые выходят за рамки карантина. Например, мы закрывали свою продажу до 1 июля (хотя были ограничения раньше), понимая, что до 1 июля ничего не произойдёт в авиации. Сейчас мы наверняка закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристическому пассажиру путешествовать”, — сказал Дыхне.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

Кабинет министров также принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украине с 5 июня и международного авиасообщения — с 15 июня.

По материалам: ukrinform.ru