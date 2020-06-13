Минюст до конца июня запустит новый Единый госреестр — Малюська

13.06.2020 01:40

Укринформ

В конце июня Министерство юстиции планирует запустить новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует пресс-служба Минюста.

«На конец июня мы планируем запустить новый ЕГР с новыми сервисами: быстрый, структурированный и еще более защищенный», — отметил Малюська.

Он заметил, что сейчас происходит внедрение нового программного обеспечения в работу реестров.

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В частности, подчеркнул министр, по состоянию на сегодня все реестры в ведении Минюста (а их насчитывается около 30) находятся в государственной собственности, администрируются государственным предприятием «НАИС» и имеют прочную степень защиты, что делает невозможным их взлом со стороны хакеров.

По материалам: ukrinform.ru