Минздрав не исключает усиления карантина из-за увеличения больных COVID-19

13.06.2020 11:28

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введение в Украине дополнительных ограничений в случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вирус не выбирает по региону, или по полу, или по возрасту. Поэтому, если мы не будем соблюдать правила, жестко соблюдать правила в связи со смягчением (карантина — ред.), мы будем видеть такие цифры, — мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", — подчеркнул Степанов.

По его словам, последние три дня фиксируется антирекорд по количеству новых больных.

Министр убежден, что главной причиной увеличения заболеваемости COVID-19 является пренебрежение со стороны граждан рекомендациями Минздрава.

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Он отметил, что в настоящее время ситуация ухудшается, в частности, во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киеве.

Степанов проинформировал, что сегодня планируется провести заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет рассматриваться ситуация относительно COVID-19, в том числе и в регионах.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине подтверждены 30506 случаев COVID-19, из них 753 за последние сутки. Выздоровели в настоящее время 13976 человек, умерли 880 человек.

Во Львовской области пока в 2658 человек выявлено коронавирус, на Закарпатье — в 1583-х.

В Киеве общее количество заболевших достигло 3838-ми, в частности за сутки выявлены 72 новых случая заражения коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru