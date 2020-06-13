Работников Офиса генпрокурора проверят на причастность к взятке в деле Злочевского

13.06.2020 13:12

Укринформ

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудника Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.

Об этом он заявил на брифинге в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы были несколько удивлены, что именно по этому производству вчера в период, когда происходили следственные действия под нашим официальным руководством, в Офисе генерального прокурора с флешки одной из работниц, которая занимает административную должность в ОГП, действительно был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того , действительно ли это решение (о закрытии дела — ред.) не только на бумаге, но и отмечено в ЕДРР ", — сказал он.

Холодницкий также рассчитывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова проведет открытое служебное расследование этой ситуации.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил, что в рамках расследования дела о попытке предоставления неправомерной выгоды этот факт будет проверяться.

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Он также рассказал, что лица, которые передавали взятку, хотели убедиться, что дело действительно закрыто, поэтому была создана "иллюзия" постановления о закрытии соответствующего производства.

"Лица, которые пробовали эти средства передать, желали получить процессуальное решение о закрытии уголовного производства, и в рамках контроля за совершением преступления было использовано ненастоящее средство — это постановление, которое было вручено. Лица хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом есть в Реестре досудебных расследований ", — пояснил Сытник.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодникому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским, которое касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного на подконтрольный Курченко "Реал-Банк".

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В января 2015 года ГПУ объявило его в розыск. Осенью 2016 с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По материалам: ukrinform.ru