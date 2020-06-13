Решение комиссии по COVID-19: усилить контроль, добавить транспорт и развести время пик

13.06.2020 18:40

Укринформ

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила контролирующим органам усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.

Об этом 13 июня рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания комиссии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм", — отметил он.

Кроме того, по его словам, комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела вопрос относительно количества увеличения подвижного состава при перевозке пригородным железнодорожным транспортом и пригородным и межобластным автомобильным транспортом.

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Также Ляшко сообщил, что комиссия рассмотрела вопрос об изменении графика работы предприятий, государственных учреждений, учреждений, чтобы развести нагрузки на траснпорт в час пик.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждены 30506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 22 мая до 22 июня действует адаптивная модель карантина.

По материалам: ukrinform.ru