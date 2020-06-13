Суд по делу Стерненка заслушал в качестве свидетелей трех народных депутатов

12.06.2020 23:41

Укринформ

Шевченковский районный суд в рамках заседания по поводу избрания меры пресечения Сергею Стерненко допросил в качестве свидетелей депутатов Рады, членов ВСК по расследованиям нападений на активистов — Соломию Бобровскую, Дмитрия Гурина и Гео Лероса.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Бобровская, в частности, рассказывала о рассмотрении экспертиз на заседаниях ВСК, а также сообщила, что один из нападавших на Стерненка — Исайкул — не вызывался на заседание ВСК, не было там и его представителей.

В свою очередь Лерос отметил: прокурор Радионов, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стерненко, четко заявил, что «были косвенные указания от руководства Офиса генпрокурора по поводу того, что Стерненко нужно дать подозрение».

«Он заявил под стенограмму, что он направил в группу прокуроров письмо… Насколько я помню, там речь шла о том, что надо акцентировать внимание на третьей экспертизе (тела Кузнецова – ред.), и не принимать во внимание первые две. А также о том, что идет рокировка самих прокуроров и что он (Родионов – ред.) с этим не был согласен», — уточнил Лерос.

Он добавил, что Радионову «прямо поставили вопрос, были ли конкретные указания, руководства Офиса генерального прокурора по делу Стерненко, и он сказал, что прямых не было, но намеки были».

Также суд в рамках заседания допросил в качестве свидетеля Дмитрия Гурина.

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Со своей стороны Стерненко после выступления прокурора отметил, что во время оглашения текста ходатайства тот говорил, будто бы в ходе преследования он держал нож в правой руке. «Но в заключении эксперта от 03.04.2020 изображена левая рука… и что имел в виду прокурор, когда говорил, что это (удары — ред.) нанесен правой рукой», — отметил Стерненко.

Как сообщал Укринформ, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд поддержать активиста Стерненко.

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому лицу) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

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Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненка и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненка и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

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Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru